Шварценеггер - Трампу: Один человек не может уничтожить прогресс

Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отреагировал на решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения. На своей странице в Facebook Шварценеггер разместил обращение, в котором призвал Трампа выбрать для СШа и всего мира будущее с чистой энергетикой.



Ниже - полный текст обращения.



"Один человек не может уничтожить наш прогресс. Один человек не может остановить революцию "чистой" энергетики. И ни один не может вернуться назад в прошлое. Кроме меня.



Президент Трамп говорит, что выходит из Парижского климатического соглашения. Я же хочу сказать вам, господин президент, что, как слуга общества и особенно как президент, вы в первую ответственны за защиту граждан. В США каждый год от загрязнения воздуха умирает 200 тыс. человек, половина наших рек и ручьев слишком загрязнены. Мы не можем сидеть сложа руки, пока люди болеют и умирают, особенно если знаем, что есть другой путь. Господин президент, я знаю, что оглядываться назад проще и удобней. Для многих людей прошлое, которое уже известно, куда менее страшно, чем неизведанное будущее. Однако мы знаем, как выглядит будущее с "чистой" энергетикой - и это не страшно. Мы увидели это в больших и малых городах по всему миру. А вот с "грязной" энергетикой будущее устрашающе - с его астмой, эмфиземой и раком. Пожалуйста, господин президент, сделайте свой выбор будущего.



Никто не помнит имен людей, которые советовали президенту Кеннеди не соваться на Луну. Все помнят имена великих лидеров, которые не бежали в прошлое, а стремились к будущему. Общество поднимется, поднимутся правительства, их голоса вольются в общий хор, которым вы управляете. И, подобно всем великим движениям в истории человечества, наше движение к чистому будущему начинается у наших ног, в наших общинах, городах и государствах. 70% выбросов можно контролировать на местном и государственном уровнях. Нельзя перепоручить это Вашингтону, мы должны сделать это сами.



Когда я был губернатором Калифорнии, а Вашингтон не справлялся со своими функциями, мы приняли строжайшие законы в сфере окружающей среды, и наша экономика сейчас процветает. Сейчас мы занимаем первое место по охране окружающей среды - и по экономическому росту. У нас самый чистый воздух и вода, а также большее, чем в любом другом штате, число рабочих мест на производстве. В прошлом году мы создали больше рабочих мест, чем второй и третий штат вместе взятые. Защита окружающей среды не уничтожит нашу экономику. Политика в сфере охраны окружающей среды делает обратное - она усиливает экономику.



Поделитесь этим видео, если вы считаете, что время для спасения нашей планеты пришло".



Президент США объявил о выходе из Парижского соглашения вчера, 1 июня.



Несколько крупных бизнесменов уже высказались против решения Дональда Трампа. С критикой выступил, в том числе, глава компании General Electric Джеффри Иммельт, заявивший, что он разочарован этим шагом. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил выйти из косультационных советов при Трампе.



Парижское соглашение было подписано в 2015 году предшественником Трампа Бараком Обамой. Документ подписали еще 194 страны.

Соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам $100 млрд на решение проблем экологии.

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