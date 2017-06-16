В результате двойного тракта в Иерусалиме погибли четверо: видео
В Иерусалиме трое палестинцев осуществили два нападения практически одновременно. Об этом сообщает израильское агентство Newsru.co.il.
"Двое террористов открыли стрельбу по сотрудникам полиции и бойцам МАГАВ, и попытались атаковать их с применением холодного оружия. В это же время у Шхемских ворот араб, вооруженный ножом, напал на сотрудницу пограничной полиции (МАГАВ)", - сообщает агентство.
Нападающий ударил девушку ножом, от чего она скончалась в больнице.
Полицейские открыли огонь по нападавшим, все они были убиты.
После перестрелки в больницу доставили пятерых пострадавших, некоторых - в тяжелом состоянии.
Видео: Youtube / Newsruisrael
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