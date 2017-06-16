В результате двойного тракта в Иерусалиме погибли четверо: видео

В Иерусалиме трое палестинцев осуществили два нападения практически одновременно. Об этом сообщает израильское агентство Newsru.co.il.

"Двое террористов открыли стрельбу по сотрудникам полиции и бойцам МАГАВ, и попытались атаковать их с применением холодного оружия. В это же время у Шхемских ворот араб, вооруженный ножом, напал на сотрудницу пограничной полиции (МАГАВ)", - сообщает агентство.

Нападающий ударил девушку ножом, от чего она скончалась в больнице.

Полицейские открыли огонь по нападавшим, все они были убиты.

После перестрелки в больницу доставили пятерых пострадавших, некоторых - в тяжелом состоянии.

Видео: Youtube / Newsruisrael



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