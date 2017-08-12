В США белые расисты провели масштабный марш: видео

Сотни ультраправых расистов вышли на митинг в Университете Вирджинии, США, протестуя против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, участники акции, проходя по территории университета в городе Шарлотсвилл, держали в руках факелы и выкрикивали лозунги "белые жизни важны" и "евреи не заменят нас".

При этом на улицах происходили столкновения с их оппонентами.

Мэр города Майк Сэнджером назвал марш "трусливым парадом ненависти, фанатизма и расизма".

Организатор протеста Джейсон Кесслер, который ранее обвинил власти города в "ненависти к белым", назвал это событие "невероятным моментом для белых людей, которые до сих пор терпели это все, но больше не собираются".

Среди других лозунгов, которые выкрикивали демонстранты - "кровь и почва" и "один народ, одна нация, прекратите иммиграцию".

3 августа в Луцке группа неизвестных напала на трех студентов местного вуза - граждан стран Африки. В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека считают, что инцидент произошел на почве расовой нетерпимости.

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