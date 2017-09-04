В России за фильм о царе протаранили и сожгли кинотеатр: видео

В ночь на 4 сентября в Екатеринбурге водитель УАЗ протаранил вход в кинотеатр "Космос" и сжег его. Как пишет местное издание Znak, таким образом он "выразил протест" против показа фильма "Матильда", которому ранее объявила "крестовый поход" крымский коллаборационист и депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская.

В салоне автомобиля находились газовые баллоны и бочка с бензином. Здание выгорело почти дотла.

Задержанным по горячим следам оказался 39-летний житель города Ирбит Денис Мурашов, сообщил изданию источник в силовых органах.

Как отмечает источник, волнения в РФ по поводу фильма "Матильда" длятся уже несколько месяцев. Картина посвящена последнему царю Николаю II, а также его отношениям с балериной Матильдой Ксешинской.

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал произошедшее терактом и "передал привет" Поклонской.

Видео: Youtube / E1

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