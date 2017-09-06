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Появилось видео учебных бомбардировок ВВС США и Южной Кореи

06.09.2017, 21:16

В интернете опубликовано видео учебных бомбардировок ВВС США и Южной Корее, проведенных в ответ на пуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии.

На видео запечатлены американские морские бомбардировщики F-35, бомбардировщики ВВС США В-1В и бомбардировщики ВВС Южной Кореи F-15Ks.

Выпущенные ими бомбы взорвались в районе Пилсунгского хребта в Южной Корее.

29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северной Японией.

В Японии заявили, что намерены использовать лазеры для обезвреживания северокорейских ракет. 

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