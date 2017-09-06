Появилось видео учебных бомбардировок ВВС США и Южной Кореи
06.09.2017, 21:16
В интернете опубликовано видео учебных бомбардировок ВВС США и Южной Корее, проведенных в ответ на пуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии.
На видео запечатлены американские морские бомбардировщики F-35, бомбардировщики ВВС США В-1В и бомбардировщики ВВС Южной Кореи F-15Ks.
Выпущенные ими бомбы взорвались в районе Пилсунгского хребта в Южной Корее.
29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северной Японией.
В Японии заявили, что намерены использовать лазеры для обезвреживания северокорейских ракет.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:59
-
19:11
-
18:22
-
17:01
-
17:21
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...