Как выглядит ураган Ирма в зоне поражения стихии: видео очевидцев

Мощнейший ураган Ирма, который уже вызвал разрушения на некоторых островах Карибского бассейна, сегодня пройдет по северной части Пуэрто-Рико. На острове введено чрезвычайное положение, но эвакуация людей не проводится, хотя более 1,5 млн жителей сидят без света, которого может не быть несколько дней.

Ураган вчера обрушился на острова Антигуа и Барбуда, после чего сместился на французские острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. От разгула стихии по меньшей мере семь человек погибли на заморских территориях Франции, еще один - на опустошенной Барбуде. На Сен-Мартене обрушились четыре самых устойчивых здания.

По данным метеорологов, порывы ветра Ирмы достигают скорости 295 км/ч - это сильнейший ураган в регионе за прошлые 10 лет, он мощнее урагана Харви, который ранее устроил разрушения в Техасе.

На острове Ки-Уэст в штате Флорида проводится эвакуация, в штате объявлен режим ЧП.

Absolutely terrifying, and its not even hurricane winds yet... #HuracanIrma #PuertoRico pic.twitter.com/yWHsESDwcf