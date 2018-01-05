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В Швейцарии ветром сдуло поезд: видео

05.01.2018, 14:16

В Швейцарии ветер снес поезд с рельсов, в результате чего восемь человек получили ранения, передает Euronews.

Авария произошла возле курортного города Ленк.

"Представитель полиции сказал, что семь человек с небольшими травмами были доставлены в больницу в машинах скорой помощи, а восьмой - вертолетом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Европе бушует зимний ураган Элеонор, порывы ветра достигают до 200 км/ч.

Видео: Euronews.com

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