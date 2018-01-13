"Земан - потаскуха Путина": феминистка напала на президента Чехии

В Праге на избирательном участке в день президентских выборов на действующего президента Чехии Милоша Земана напала полуголая представительница движения Femen с криками "Земан - потаскуха Путина". Об этом сообщает Чешское телевидение.



В сообщении сказано, что речь идет об активистке Ангелине Диаш из Украины, эту информацию также подтвердили в пресс-службе движения. До появления чешского президента, который известен теплыми отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, на участке она была в толпе представителей СМИ. Когда Земан подошел к столу избирательной комиссии, Диаш подбежала к нему, сбросив на ходу верхнюю одежду.



На груди девушки также была провокационная надпись. В метре от Земана феминистку сбил с ног охранник, после чего ей заломили руки и вывели из помещения, надев наручники.



Служба безопасности президента Чехии вывела из помещения и его, однако через несколько минут он вернулся в зал для голосования.



"Как вы видите, моя охрана работает достаточно хорошо, потому что она (активистка Femen - ред.) так и не добралась до меня", - прокомментировал инцидент Земан.



10 октября известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан оказался в центре нового скандала, предложив узаконить захват Россией украинского Крыма в обмен на компенсации Украине.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна

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