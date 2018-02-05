РФ отомстила за сбитый в Сирии Су-25, разбомбив больницу - видео

Российские бомбардировщики, которые в Сирии наносят удары по позициям противостоящих союзнику Кремля диктатору Башару Асаду сил, попали в больницу небольшого города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. Об этом сообщают местные СМИ.

Как видно на записях, распространенных спасателями из "Белых касок" и СМИ оппозиционных сил, из разрушенного здания на руках и на носилках выносят пожилых пациентов и детей. Спасенных быстро увезли, чтобы избежать новых жертв от повторных авиаударов.

В столице мухафазы Идлибе в результате бомбардировок вчера, 4 февраля, обрушилось по меньшей мере одно пятиэтажное здание - погибли около 15 человек. В одной из деревень провинции, Хан-су-Субли, от бомб россиян погибли 10 человек, включая детей.

Мааррет-эн-Нууман на карте Сирии:

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Около этого поселка в субботу, 3 февраля, боевики сбили Су-25 ВВС РФ. Как полагают OSINT-разведчики из волонтерской группы Conflict Intelligence Team, самолет пилотировал Роман Филиппов из Приморского края России. Он катапультировался.

На распространенных боевиками группировки "Хаят Тахрир аш-ШаМ" видеозаписях видно, как окруженный российский военный сначала отстреливается, а затем якобы подрывает себя гранатой, чтобы не попасть в плен. В отместку россияне неоднократно бомбили эту территорию.

Видео: Youtube / SRLW Assad Crimes Archive

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