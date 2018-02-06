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Землетрясение на Тайване, частично обрушен отель: видео

06.02.2018, 20:47

На Тайване произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла, что привело к частичному обрушению гостиницы и домов в городе Хуалянь. Об этом сообщает ВВС.

Спасатели пытаются освободить людей из отеля. Информации о пострадавших пока не поступало.

Согласно сообщению, подземный толчок произошел в 20 км от восточного побережья острова.

На фотографиях из соцсетей запечатлены повреждены дороги и многоэтажки.

Фото: twitter.com/fastnews00

Очевидцы отмечают, что мощному землетрясению предшествовали несколько толчков меньшей магнитуды.

28 января в районе южного побережья Панамы было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 баллов. 

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