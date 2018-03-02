В Госдепе ответили на демонстрацию ядерных ракет Путина: видео
Абсолютно ясно, что было объектом атаки в иллюстративном видео Кремля о своих ядерных ракетах. Об этом заявила спикер Госдепа Хезер Нойерт во время брифинга.
"Абсолютно ясно, что именно было их конечной точкой", - заявила она, подразумевая США. "Очень грустно наблюдать за тем, как ваша страна (Россия, - ред.) демонстрирует видео, на котором российское правительство нападает на США", - ответила Нойерт на вопрос российского журналиста о том, разорвут ли теперь Соединенные Штаты отношения с РФ.
"Это, безусловно, вызывает обеспокоенность. Я не думаю, что это конструктивно или ответственно", - добавила представитель Госдепа.
На следующий вопрос от другой российской журналистки Нойерт отказалась отвечать, отметив, что все СМИ РФ финансируются российским правительством. Этим она пояснила свою "несдержанность".
Вчера, 1 марта, во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин продемонстрировал несколько видео о новом российском вооружении, в том числе, ядерном. Одна из ракет на иллюстративном видео летела предположительно в сторону США.
Читайте также: "Мы владеем очень грозным оружием": главное из послания Путина
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:44
-
вчера
17:18
-
вчера
18:01
-
вчера
18:10
-
вчера
18:08
-
Вчера, 09:58
-
-
01.03.18, 11:06