В Госдепе ответили на демонстрацию ядерных ракет Путина: видео

Абсолютно ясно, что было объектом атаки в иллюстративном видео Кремля о своих ядерных ракетах. Об этом заявила спикер Госдепа Хезер Нойерт во время брифинга.

"Абсолютно ясно, что именно было их конечной точкой", - заявила она, подразумевая США. "Очень грустно наблюдать за тем, как ваша страна (Россия, - ред.) демонстрирует видео, на котором российское правительство нападает на США", - ответила Нойерт на вопрос российского журналиста о том, разорвут ли теперь Соединенные Штаты отношения с РФ.

"Это, безусловно, вызывает обеспокоенность. Я не думаю, что это конструктивно или ответственно", - добавила представитель Госдепа.

На следующий вопрос от другой российской журналистки Нойерт отказалась отвечать, отметив, что все СМИ РФ финансируются российским правительством. Этим она пояснила свою "несдержанность".

Вчера, 1 марта, во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин продемонстрировал несколько видео о новом российском вооружении, в том числе, ядерном. Одна из ракет на иллюстративном видео летела предположительно в сторону США.

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