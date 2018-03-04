В Милане полуголая активистка Femen атаковала Берлускони: видео
В Милане полуобнаженная активистка движения Femen устроила акцию протеста на избирательном участке парламентских выборов, куда пришел проголосовать экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA.
На теле девушки, запрыгнувшей на стол перед политиком, были надписи "Берлускони, ты засиделся" и "Femen".
Активистка несколько раз прокричала экс-премьеру "Берлускони, твое время вышло", прежде чем ее сняли со стола и вынесли из зала.
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Похожий случай произошел с Берлускони в феврале 2013 года: тогда три участницы Femen, две из которых были украинками, также атаковали политика на избирательном участке.
Сегодня, 4 марта, в Италии проходят парламентские выборы. По прогнозам социологов, около 40% голосов избирателей может получить блок правых популистов и национал-консерваторов, который возглавляет партия Forza Italia ("Вперед, Италия") Берлускони. Сам экс-премьер не может занимать политические должности из-за судимости.
8 февраля 2018 года активистка Femen Алиса Виноградова разделась на красной дорожке Венского бала, протестуя против приезда президента Петра Порошенко.
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Фото: corriere.it; видео: YouTube / La Repubblica
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