Минобороны РФ показало учебный пуск новой ракеты Кинжал: видео
Минобороны России сообщило об успешном учебно-боевом пуске с истребителя МиГ-31 гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса Кинжал, о котором президент Владимир Путин рассказал ранее в послании Федеральному Собранию. Об этом сообщает Новая газета.
Видео было опубликовано на канале ведомства в YouTube 10 марта 2018 года.
"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - говорится в сообщении.
Ракетный комплекс Кинжал предназначен для уничтожения наземных и морских целей. "Благодаря своей малой радиолокационной заметности и высокой маневренности он "не имеет аналогов в мире", - отмечается в сообщении.
1 марта 2018 года президент страны-агрессора заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.
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