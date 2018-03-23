В Австралии 150 дельфинов выбросились на берег: видео

Более 150 короткоплавниковых гринд выбросились на берег на пляже в Западной Австралии. Несмотря на все усилия спасателей вернуть млекопитающих в воду, выжили только 7 особей. Об этом сообщает New-York Times.

Дельфины были обнаружены в пятницу утром на побережье залива Хамелин, примерно в 160 милях к югу от Перта. Но к вечеру все, кроме семи млекопитающих, погибли.

"Большинство китов провели на суше ночь и не выжили", - сказал Джереми Чик из отдела парков и дикой природы Австралии.

Отмечается, что спасателям помешали плохая погода и угроза нападения акул, привлеченных к берегу тушами дельфинов.

Более 100 добровольцев, зоозащитников и ветеринаров пытаются спасти семерых выживших животных.

Скриншот с видео

"Спасательные операции затруднены из-за ухудшения погодных условий, и нам необходимо обеспечить безопасность всех участников, прежде чем мы будем перемещать китов", - сказал Чик.

Спасательная операция также усложняется тем, что спасенные дельфины, как правило, возвращаются к берегу и могут снова выброситься на сушу.

Короткоплавниковые гринды могут достигать 3,5-6,5 м в длину. Они водятся в тропических и субтропических водах. Ученым достоверно неизвестно, почему эти дельфины иногда массово выбрасываются на берег.

9 мая 2017 г в прибрежной зоне Черного моря были обнаружены тела 103 дельфинов, из них 31 особь - в Крыму.

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