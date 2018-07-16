Сегодня в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В 13:20 главы стран должны встретиться для полуторачасовых переговоров тет-а-тет. Позже запланированы расширенные переговоры делегаций.
В 16:50 Трамп и Путин проведут совместную пресс-конференцию.
Окончательная повестка дня встречи лидеров стран остается неизвестной. По словам советников Трампа, одной из главных тем станет обсуждение ситуации в Сирии.
Очевидно, что встреча Путина и Трампа не начнется в 13:20, как было запланировано. Почему Путин прибыл с задержкой, пока неизвестно.
Путин прилетел в Хельсинки в получасовым опозданием.
Около президентского дворца, где должны встретиться Трамп и Путин, перекрывают движение на несколько часов.
Поблизости Президентского дворца и Эспланады в настоящее время закрываются зоны от движения. Перекрытие движения будет продолжаться несколько часов. В ближайшее время ожидаются кратковременные перекрытия движения на всей территории центра Хельсинки. #Helsinki2018 #Helsinki pic.twitter.com/0JxyHm1cKQ— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 16 липня 2018 р.
По всему Хельсинки проходят протесты - и против Трампа, и против Путина.
"20% моей странй оккупировано Россией"
"Согрей наши сердца, а не нашу планету".
В полицию заявили о проведении 13 митингов.
В Хельсинки повышенные меры безопасности в связи с встречей президентов.
Весь центр перекрыт, а горожан предупредили, что в районе проезда кортежей лучше не открывать окна и не стоять на балконах.
В центре людей почти нет, все возможные переходы закрыли лентами - в оцепленную зону есть доступ только у полицейских и журналистов.
Фото: Yle
Путин должен был прилететь в 12:30, но задерживается.
Предполагается, что его самолет прибудет на 20 минут позже. По программе, в 13:00 российский президент уже должен был приехать в президентский дворец на встречу с Трампом.
Фото: Lehtikuva
Трамп вместе с женой Меланией утром уже встретился за завтраком с президентом Финляндии Саули Ниинисте и его супругой Йенни Хаукио.