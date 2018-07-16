Сегодня в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В 13:20 главы стран должны встретиться для полуторачасовых переговоров тет-а-тет. Позже запланированы расширенные переговоры делегаций.

В 16:50 Трамп и Путин проведут совместную пресс-конференцию.

Окончательная повестка дня встречи лидеров стран остается неизвестной. По словам советников Трампа, одной из главных тем станет обсуждение ситуации в Сирии.