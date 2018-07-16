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Встреча Трампа и Путина: все важные новости саммита в Хельсинки - Фото

Встреча Трампа и Путина: все важные новости саммита в Хельсинки Live

Встреча Трампа и Путина: все важные новости саммита в ХельсинкиLive
16.07.2018, 12:30
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Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

Сегодня в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В 13:20 главы стран должны встретиться для полуторачасовых переговоров тет-а-тет. Позже запланированы расширенные переговоры делегаций.

В 16:50 Трамп и Путин проведут совместную пресс-конференцию. 

Окончательная повестка дня встречи лидеров стран остается неизвестной. По словам советников Трампа, одной из главных тем станет обсуждение ситуации в Сирии.

16.07.2018
13:12

Очевидно, что встреча Путина и Трампа не начнется в 13:20, как было запланировано. Почему Путин прибыл с задержкой, пока неизвестно. 

13:09

Путин прилетел в Хельсинки в получасовым опозданием.

13:07

Около президентского дворца, где должны встретиться Трамп и Путин, перекрывают движение на несколько часов. 

12:57

По всему Хельсинки проходят протесты - и против Трампа, и против Путина.

"20% моей странй оккупировано Россией"

"Согрей наши сердца, а не нашу планету".

В полицию заявили о проведении 13 митингов. 

12:56

В Хельсинки повышенные меры безопасности в связи с встречей президентов.

Весь центр перекрыт, а горожан предупредили, что в районе проезда кортежей лучше не открывать окна и не стоять на балконах. 

В центре людей почти нет, все возможные переходы закрыли лентами - в оцепленную зону есть доступ только у полицейских и журналистов. 

Фото: Yle

12:42

Путин должен был прилететь в 12:30, но задерживается.

Предполагается, что его самолет прибудет на 20 минут позже. По программе, в 13:00 российский президент уже должен был приехать в президентский дворец на встречу с Трампом. 

Фото: Lehtikuva

12:41

Трамп вместе с женой Меланией утром уже встретился за завтраком с президентом Финляндии Саули Ниинисте и его супругой Йенни Хаукио.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, хроника, хельсинки, встреча трампа и путина
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