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14.08.2018, 15:29

"Апокалипсис": аномальная жара накроет тысячу городов к 2050 году

"Апокалипсис": аномальная жара накроет тысячу городов к 2050 году - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

К 2050 году число горожан, которые подвергнутся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз, отметили ученые

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К 2050 году изменение климата вызовет повышение средней температуры воздуха до +35 градусов в 970 крупных городах мира. Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас такая температура уже зафиксирована  в 354 городах.

Издание сообщает, что согласно исследованию, к 2050 году количество городских жителей, которые подвергнутся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз - до 1,6 миллиарда человек.

"Вопрос, как охлаждать население теперь занимает приоритетное место в политической и научной повестке дня", - отметил профессор университета Пердью Дэв Ниеги.

В 2018 году, в Чино, который находится в 50 километрах от Лос-Анджелеса, уже зафиксировано +48,9 градусов, Сиднее +47 градусов.

Ученые предполагают, что Франция может легко преодолеть отметку +50 градусов к концу века.

Они прогнозируют, что австралийские города достигнут этой температуры значительно раньше.

В Кувейте прогнозируется до +60 градусов.

"Жарко, как в доменной печи, ты буквально чувствуешь опасность для жизни и апокалипсис", - отметил профессор Мельбурнского университета Найджел Таппер, комментируя температуру +48 градусов.

5 августа 2018 года температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании.

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Теги: изменение климата, погода, ученые, жара, синоптики, 2050 год
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