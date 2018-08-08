Астероид Рюгу с расстояния всего 1 км: фото из глубокого космоса

Иллюстрация: JAXA

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Выбор места для посадки зонда на объект крайне непрост - поверхность усеяна валунами и крупным булыжником

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Японский космический зонд Hayabusa-2 передал фото поверхности астероида Рюгу с расстояния всего 1 км. На снимке видно, что его поверхность усыпана булыжниками и валунами. Об этом сообщила пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

"Сапсан-2" в процессе свободного падения на астероид сблизился с ним на 851 метр, но потом запустил корректировочные двигатели и немного отлетел от объекта.

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Сейчас руководство миссии готовится к процедуре сбора образцов породы и пыли с Рюгу - определяют место посадки.

Японские ученые считают, что почти километровый объект содержит вещества, по которым можно будет понять этапы формирования Солнечной системы. А благодаря пробам и всестороннему изучению астероида ксенобиологи хотят пролить свет на причины появления жизни на Земле.

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Станцию запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Ее миссия - доставка грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов). Диаметр типичного околоземного аполлона "Рюгу" - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса".

Hayabusa-2 должна вернутся к Земле в конце 2020 года.