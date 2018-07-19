Астрономы застали звезду на трапезой: поедает свою планету

Иллюстрация: cfht.hawaii.edu

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Ученые считают, что мерцающая звезда постепенно поглощает богатые железом куски либо "зародыша" планеты, либо уже разрушенного объекта таких габаритов

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Астрономы впервые наблюдают, как молодая звезда уничтожает планету, поглощая ее обломки. Об этом речь идет в исследовании группы ученых под руководством Ханса Гюнтера, пишет сайт NASA.

Молодая звезда RW Aur A, которая расположена в 450 млн световых лет от нас в молекулярном газовом облаке (так называемая "звездная колыбель") в направлении между созвездиями Тельца и Возничего, каждые несколько лет меняет светимость. Ее наблюдают с 1937 года. Ученых заинтересовало это явление. После изучения данных с телескопа Чандра было сделано предположение, что, вероятно, лучи от звезды время от времени блокируются газовыми джетами или чем-то еще.

Вокруг молодых звезд, как правило, есть диск материи из мелкой пыли до крупных объектов, который исчезает за 5−10 млн лет существования звезды.

Анализ показал, что в веществе газопылевого диска вокруг звезды оказалось очень много железа: в 10 раз больше, чем должно было быть для крайне горячей RW Aur A.

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Исходя из этого, ученые выдали две гипотезы: либо звезда за короткий промежуток времени поглотила собравшуюся в диске железную пыль, либо несколько планетезималей ("зародышей" планет). Если такие спектры звезды будут сохраняться несколько лет, можно будет уверенно говорить о том, что светило медленно поглощает крупный объект.

"Компьютерное моделирование давно предсказало, что планеты могут падать на молодую звезду, но мы никогда раньше этого не видели. Если наша интерпретация данных верна, это первый раз, когда мы непосредственно наблюдаем за молодой звездой, пожирающей планету или планеты", - отметили астрономы.