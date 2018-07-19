Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 16:00

Астрономы застали звезду на трапезой: поедает свою планету

Астрономы застали звезду на трапезой: поедает свою планету - Фото
Иллюстрация: cfht.hawaii.edu

Ученые считают, что мерцающая звезда постепенно поглощает богатые железом куски либо "зародыша" планеты, либо уже разрушенного объекта таких габаритов

Реклама
Реклама

Астрономы впервые наблюдают, как молодая звезда уничтожает планету, поглощая ее обломки. Об этом речь идет в исследовании группы ученых под руководством Ханса Гюнтера, пишет сайт NASA.

Молодая звезда RW Aur A, которая расположена в 450 млн световых лет от нас в молекулярном газовом облаке (так называемая "звездная колыбель") в направлении между созвездиями Тельца и Возничего, каждые несколько лет меняет светимость. Ее наблюдают с 1937 года. Ученых заинтересовало это явление. После изучения данных с телескопа Чандра было сделано предположение, что, вероятно, лучи от звезды время от времени блокируются газовыми джетами или чем-то еще.

Вокруг молодых звезд, как правило, есть диск материи из мелкой пыли до крупных объектов, который исчезает за 5−10 млн лет существования звезды.

Анализ показал, что в веществе газопылевого диска вокруг звезды оказалось очень много железа: в 10 раз больше, чем должно было быть для крайне горячей RW Aur A.

Читайте также: В глубинах космоса обнаружили неуловимую черную дыру

Исходя из этого, ученые выдали две гипотезы: либо звезда за короткий промежуток времени поглотила собравшуюся в диске железную пыль, либо несколько планетезималей ("зародышей" планет). Если такие спектры звезды будут сохраняться несколько лет, можно будет уверенно говорить о том, что светило медленно поглощает крупный объект.

"Компьютерное моделирование давно предсказало, что планеты могут падать на молодую звезду, но мы никогда раньше этого не видели. Если наша интерпретация данных верна, это первый раз, когда мы непосредственно наблюдаем за молодой звездой, пожирающей планету или планеты", - отметили астрономы.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, космос, исследование, звезда, планета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Испытание аварийной системы спасения на ракете Blue Origin: видео
Мир Испытание аварийной системы спасения на ракете Blue Origin: видео
Обнаружены 10 неизвестных спутников Юпитера: теперь их всего 79
Мир Обнаружены 10 неизвестных спутников Юпитера: теперь их всего 79
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 