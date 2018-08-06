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06.08.2018, 09:56

Атаку "троллей" РФ на президента Италии расследуют как терроризм

Атаку "троллей" РФ на президента Италии расследуют как терроризм - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня парламентский комитет службы разведки и безопасности страны заслушает по факту атаки в соцсети отчет директора итальянской секретной службы

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Расследованием атаки якобы российской "фабрики троллей" в соцсетях на президента Италии Серджио Маттареллу будут заниматься специалисты по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ANSA.

По данным издания, прокуратура Рима в ближайшие дни начнет расследование атаки "троллей" в соцсети Twitter, после чего дело передадут экспертам по борьбе с терроризмом.

Сегодня парламентский комитет службы разведки и безопасности заслушает по факту атаки в соцсети отчет директора итальянской секретной службы DIS Алессандро Панса.

В ночь на 28 мая, через несколько часов после того, как президент Италии отказался назначать евроскептика Паоло Савону министром финансов, против него было совершена массированная атака в соцсетях. В течение нескольких минут в Twitter были написаны сообщения против Маттареллы с 400 профилей.

В ANSA отметили, что следы всех профилей вели к одному источнику - российской "фабрики троллей".

После ракетного удара, который нанесли США, Великобритания и Франция по военным объектам в Сирии, активность российских троллей в сети выросла на 2000%.

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Теги: Россия, италия, Серджио Маттарелла, атака троллей
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