Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 16:25

Авиаудар по автобусу с детьми в Йемене: более 40 жертв

Авиаудар по автобусу с детьми в Йемене: более 40 жертв - Фото
Фото: скриншот с видео

Большинству погибших было меньше 10 лет

Реклама
Реклама

В северном Йемене десятки людей, большинство из которых - дети, погибли во время авиаудара по пассажирскому автобусу со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сообщает ВВС.

Во время авиаудара автобус двигался по рынку Дахьян в провинции Саада.

Министерство здравоохранения Йемена заявило, что по меньшей мере 43 человека были убиты. По информации Красного Креста, большинству жертв было меньше 10 лет.

Коалиция заявила, что ее действия были "законными". «[Воздушная атака] соответствовала международному и гуманитарному праву», - сказал в своем заявлении представитель коалиции.

По его словам, удар был нацелен на повстанцев-хуситов, которые якобы выпустили ракеты по городу на юге Саудовской Аравии и использовали гражданских лиц в качестве "живого щита".

3 августа в результате авиаударов по йеменскому порту в Ходейде в Красном море погибли минимум 55 человек.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: авиаудар, автобус, дети, коалиция, йемен
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киевской области автобус с детьми съехал в кювет - СМИ
Происшествия В Киевской области автобус с детьми съехал в кювет - СМИ
В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем: фото
Киев В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 