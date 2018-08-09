Авиаудар по автобусу с детьми в Йемене: более 40 жертв

Фото: скриншот с видео

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Большинству погибших было меньше 10 лет

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В северном Йемене десятки людей, большинство из которых - дети, погибли во время авиаудара по пассажирскому автобусу со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом сообщает ВВС.

Во время авиаудара автобус двигался по рынку Дахьян в провинции Саада.

Министерство здравоохранения Йемена заявило, что по меньшей мере 43 человека были убиты. По информации Красного Креста, большинству жертв было меньше 10 лет.

Коалиция заявила, что ее действия были "законными". «[Воздушная атака] соответствовала международному и гуманитарному праву», - сказал в своем заявлении представитель коалиции.

По его словам, удар был нацелен на повстанцев-хуситов, которые якобы выпустили ракеты по городу на юге Саудовской Аравии и использовали гражданских лиц в качестве "живого щита".

3 августа в результате авиаударов по йеменскому порту в Ходейде в Красном море погибли минимум 55 человек.