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04.06.2018, 09:26

Бавария рассмотрит план по ускоренной высылке мигрантов

Бавария рассмотрит план по ускоренной высылке мигрантов - Фото
Фото: Getty Images

Власти Баварии намерены даже сами фрахтовать дополнительные самолеты для отправления мигрантов на родину

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Правительство Баварии разработало собственный план по ускорению процедуры рассмотрения заявлений на получение статус беженца и высылки из Германии тех, кому отказано в убежище. Об этом в понедельник, 4 июня, передает Deutsche Welle.

Реформа предполагает организацию в Баварии предложенных главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером центров по первичному размещению мигрантов, где в ускоренном режиме будут рассматриваться их заявления. Распределять оттуда по  коммунам будут лишь тех мигрантов, у которых есть шансы на получение убежища. Остальных станут высылать из страны.

Кроме того, планируется создать дополнительное третье в Баварии место временного заключения высылаемых, куда помещают тех, кто уклоняется от высылки из Германии. Права пребывания в ФРГ будут лишаться те мигранты, которые будут дебоширить в пунктах приема беженцев или применят силу по отношению к сотрудникам полиции.

Кроме того, власти Баварии будут сами фрахтовать дополнительные самолеты для отправления мигрантов на родину. Сейчас федеральные земли ждут от Берлина предоставления авиалайнеров для этих целей. Баварский премьер-министр подчеркнул, что земельное правительство хочет ускорить высылку, добавив, что это должно сделать обращение за получением убежища на территории Баварии менее привлекательным. "Мы хотим стать образцом для других федеральных земель", - продолжил Зёдер.

Согласно тексту законопроекта, просителям убежища должны будут выдавать вместо денег карты с чипом, с помощью которых они смогут приобретать еду и одежду. Баварский парламент должен рассмотреть эту законодательную инициативу уже во вторник, 5 июня. Если законопроект одобрят, он вступит в силу уже с начала августа.

Читайте также: ФРГ обещает дополнительную помощь отказавшимся от убежища

Данные исследования американского социологического центра Pew Research Center говорят о том, что число мусульман в Европе в течение ближайших 30 лет будет увеличиваться.

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Теги: Германия, ФРГ, мигранты, высылка мигрантов
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