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Лицам, которым запрещено находиться странах Шенгена, будут отказывать во въезде в Болгарию

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Болгария ужесточила визовый режим с 1 августа 2018 года в связи с решением Совета ЕС в отношении Болгарии и Румынии, которые действуют в рамках Шенгенского законодательства. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Болгарии.

В связи с этим, с августа текущего года лицам, которым запрещено находиться странах Шенгена, будут отказывать во въезде в Болгарию.

Граждане стран вне ЕС, которые уже находятся на территории Болгарии и имеют запрет на въезд, будут депортированы.

23 июня 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что внешние границы Евросоюза необходимо закрыть.