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23.07.2018, 15:04

Большинство немцев считают, что обойдутся без защиты США: опрос

Большинство немцев считают, что обойдутся без защиты США: опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Две трети опрошенных немцев поддержали строительство российского газопровода Северный поток-2

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Более половины опрошенных немцев уверены, что Европа может защитить себя сама - без военной поддержки США. Об этом агентство Reuters пишет со ссылкой на социологический опрос, проведенный Институтом Форса.

Менее двух недель назад американский лидер Дональд Трамп заявил на саммите НАТО в Брюсселе, что может пойти на такой шаг и вывести контингент США с территории Европы.

Только 37% респондентов считают, что Европа зависит от военной помощи США.

При этом исследование показало, что нет каких-либо существенных различий в ответах в разных регионах Германии. На востоке страны 60% опрошенных заявили, что Европе не нужен Вашингтон, на западе ФРГ таких 55%.

Около 84% опрошенных считают "полным абсурдом" комментарий Трампа о том, что Германия является "заложницей" России, и целых 92% посчитали, что эти комментарии сделаны для того, чтобы разрекламировать американский СПГ в Европе.

Опрос проведен 19-20 июля 2018 года среди 1004 граждан Германии от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 3%.

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Опрос в декабре 2017 года показал, что Трамп немцев беспокоит больше, чем РФ и КНДР вместе взятые.

3 июля The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп написал не менее 12 резких писем лидерам государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что США "теряют терпение" из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса. 4 июля министры Бельгии, Норвегии и Канады ответили Трампу, что полностью выполняют свои обязательства.

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Теги: Германия, дональд трамп, нато, война в донбассе, опрос
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