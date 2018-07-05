Британцы отравились Новичком через зараженный предмет - полиция

Скотланд-Ярд (фото - iStock/Global Images Ukraine)

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Британская полиция обнародовала новую информацию об отравлении в Эймсбери

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Британская полиция заявила, что мужчина и женщина, пострадавшие от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери, были подвергнуты воздействию токсина в результате обращения с зараженным предметом. Об этом сообщает Reuters.

«В результате последних исследований пациентов мы знаем, что они были подвергнуты воздействию нервного агента после обращения с зараженным предметом», - цитирует агентство заявление лондонской полиции.

«Детективы работают максимально оперативно и усердно, чтобы определить источник заражения», - говорится в заявлении.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания.

Сейчас пара находится в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей.