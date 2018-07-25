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25.07.2018, 08:41

"Было странно": какие первые минуты после отравления Новичком

"Было странно": какие первые минуты после отравления Новичком - Фото
Чарльз Роули (скриншот видео)

Получившая смертельную дозу Новичка Дон Стерджесс пожаловалась на головную боль, а потом полностью одетая легла в ванну

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45-летний Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок, в интервью ITV рассказал, что произошло после того, как его подруга Дон Стерджесс брызнула на себя из флакона духов, где был яд. 

Стерджесс брызнула себе на запястье. Через 15 минут она сказала, что у нее болит голова и спросила, нет ли таблетки. 

"Пока я искал (таблетку - ред.) она сказала, что чувствует себя необычно и ей нужно полежать в ванной, что в тот момент показалась мне немного странным. Я пошел в ванную комнату и увидел ее в ванной полностью одетой в очень больном состоянии", - рассказал Роули.

Потом он сам почувствовал себя плохо.

Роули уточнил, что нашел запечатанную в целлофан упаковку с флаконом духов несколькими днями ранее и хранил ее дома перед тем, как подарить Стерджесс. По его словам, упаковка выглядела новой - ее никто не открывал. Роули добавил, что вставлял в бутылку распылитель и немного жидкости попало ему на руки. 

"Это была масляная субстанция и я понюхал ее и это не был запах духов. Я быстро ее смыл с рук, но ни о чем таком не думал", - рассказал пострадавший. 

Дон Стерджесс получила дозу в десять раз большую, чем Сергей Скрипаль и его дочь при отравлении в Солсбери. 10 июля Стерджесс скончалась

Стерджесс и Роули обнаружили 30 июня 2018 года на южной окраине городка Эймсбери. Оба были без сознания.

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Теги: Новичок, отравление, эймсбери, чарльз роули
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