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27.06.2018, 12:15

"Даже за членство в ЕС": Албания не построит центр для беженцев

"Даже за членство в ЕС": Албания не построит центр для беженцев - Фото
Фото: Getty Images

Премьер-министр Албании заявил, что против такого подхода - "сбросить людей, как ненужные токсичные отходы"

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Албания не будет строить в своей стране центры для размещения беженцев и не станет "волнорезом" в потоке мигрантов даже в обмен на членство в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передает Bild.

Рама выступил против того, чтобы  "сбросить куда-то людей, как токсичные отходы, которые никому не нужны".

Премьер-Албании заверил, что его страна готова внести свой вклад в решение вопроса наплыва мигрантов, но не готова принимать на себя проблемы других стран. Он считает, что миграционный кризис в ЕС должны решать независимо от попыток Албании вступить в союз.

21 марта 2018 года Меркель заявила, что вместе с сотнями тысяч беженцев в Германию и в целом в Европу попало немало террористов и потенциальных террористов.

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Теги: ЕС, беженцы, миграционный кризис, Албания
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