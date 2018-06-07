Депутатам в Британии запретили спать на заседаниях - The Times

Фото: Fflickr/uk_parliament

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Согласно парламентской конвенции, члены палаты лордов могли "давать глазам передышку"

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В Великобритании депутатам палаты лордов запретили дремать во время заседаний, громко разговаривать и кричать с места. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что согласно парламентской конвенции, депутаты не спали, а "давали глазам передышку". Также в документе указано, что, независимо от того, насколько позднее время или скучное выступление спикера, членам верхней палаты парламента разрешалось делать вид, что они внимательно слушают.

Но теперь появилось распоряжение представителя правительства в верхней палате, которое изменило эти правила.

"В последние месяцы поведение в палате лордов не соответствовало стандартам, которых мы должны придерживаться", - говорится в тексте.

Британские депутаты не раз засыпали во время заседаний, громко говорили и выкрикивали с места.

В ноябре 2017 года в Китае, в округе Сянъян, шестеро чиновников уснули на собрании, на котором обсуждались способы борьбы с ленью и медлительностью сотрудников госучреждений.