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07.06.2018, 14:23

Депутатам в Британии запретили спать на заседаниях - The Times

Депутатам в Британии запретили спать на заседаниях - The Times - Фото
Фото: Fflickr/uk_parliament

Согласно парламентской конвенции, члены палаты лордов могли "давать глазам передышку"

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В Великобритании депутатам палаты лордов запретили дремать во время заседаний, громко разговаривать и кричать с места. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что согласно парламентской конвенции, депутаты не спали, а "давали глазам передышку". Также в документе указано, что, независимо от того, насколько позднее время или скучное выступление спикера, членам верхней палаты парламента разрешалось делать вид, что они внимательно слушают.

Но теперь появилось распоряжение представителя правительства в верхней палате, которое изменило эти правила.

"В последние месяцы поведение в палате лордов не соответствовало стандартам, которых мы должны придерживаться", - говорится в тексте.

Британские депутаты не раз засыпали во время заседаний, громко говорили и выкрикивали с места. 

В ноябре 2017 года в Китае, в округе Сянъян, шестеро чиновников уснули на собрании, на котором обсуждались способы борьбы с ленью и медлительностью сотрудников госучреждений.

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Теги: британия, депутаты, сон, уснул депутат
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