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07.08.2018, 21:22

Джонсон отказался извиняться за свои комментарии о мусульманках

Джонсон отказался извиняться за свои комментарии о мусульманках - Фото
Джонсон Борис

Экс-министр сказал, что женщины-мусульманки, которые носят бурки, «выглядят как почтовые ящики»

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не стал отказываться от своих замечаний о мусульманской бурке после того, как глава Консервативной партии попросил его извиниться. Об этом сообщает ВВС.

Реплики Джонсона в статье Daily Telegraph спровоцировали критику со стороны мусульманских групп, некоторых депутатов Тори и оппозиционных партий.

В частности, экс-министр сказал, что женщины-мусульманки, которые носят бурки, «выглядят как почтовые ящики». Джонсон также сравнил их с «грабителями банков».

Премьер-министр Тереза Мэй поддержала призывы к Джонсону извиниться, заявив, что его замечания «являются явно оскорбительными».

Но источник, близкий к Джонсону, сказал, что он «не будет извиняться», назвав атаку на него "нелепой".

«Мы не должны попадать в ловушку прекращения дискуссии о сложных вопросах. Если мы не будем говорить о либеральных ценностях, мы просто уступим реакционерам и экстремистам», - добавил источник.

9 июля Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.

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Теги: бурка, борис джонсон, Тереза Мэй, извинения, мусульмане
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