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11.06.2018, 09:53

"Для него место в раю": Туск поддержал Трюдо после критики США

"Для него место в раю": Туск поддержал Трюдо после критики США - Фото
Дональд Туск (фото - Flickr/European Union 2017 - Eu Parliament)

Президент Евросовета после критических заявлений Трампа и его советников в адрес премьера Канады сказал в адрес Трюдо слова поддержки

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Президент Европейского совета Дональд Туск ответил на слова советника президента США Питера Наварро о том, что для таких, как премьер Канады Джастина Трюдо "есть особое место в аду".

"Для Джастина Трюдо в раю есть особое место. Канада, спасибо за идеальную организацию G7", - написал Туск в Twitter.

Наварро так отозвался о Трюдо из-за его позиции относительно торговых пошлин. 

Трюдо на финальной пресс-конференции по итогам саммита, откуда американский президент вылетел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыномсреди прочего отметил, что Канада не позволит США "помыкать собой", а также назвал американские пошлины "оскорбительными", сообщив об увеличении ввозных пошлин в отношении американских фермеров, компаний и рабочих.

10 июня президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Теги: дональд трамп, Джастин Трюдо, дональд туск, оскорбление трюдо
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