Для прекращения войн в Сирии и Украине хватит решения РФ - Маас

Хайко Маас в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

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Оба вооруженных конфликта поддерживаются Москвой, заявил глава немецкого МИД

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Обе войны - в Украине и Сирии - давно прекратились бы, если бы Кремль этого хотел. Такое мнение выразил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, ближневосточный вооруженный конфликт "вероятно, давно закончился бы, если бы россияне и другие работали над этой целью". При этом, считает министр, идентичная ситуация сложилась и в Украине.

Маас далек от оптимизма в обоих случаях, но заявил, что Берлин пытается решить оба конфликта "при помощи дипломатии".

По его мнению, полномасштабный штурм повстанческой провинции и города Идлиб в Сирии не начался еще только потому, что ФРГ и союзники отговаривают Москву от этого, а Турция никак не договорится с Россией по некоторым моментам операции.

Кроме того, по словам Мааса, по-прежнему нет конкретной просьбы США о немецком участии в "ударе возмездия" союзников после возможной новой химатаки в Сирии.

Идлиб на карте страны:

Глава немецкого МИД убежден, что Россия все же не заинтересована в продолжении сирийской войны, но без поддержки Запада ни она, ни Турция с Ираном не будут тратить средства на восстановление разрушенной за семь лет страны. По словам министра, на столе у Путина лежат четкие условия, когда Запад окажет такую помощь.

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Полномасштабная война в провинции Идлиб на северо-западе Сирии может вылиться в самую страшную гуманитарную катастрофу века, заявили в ООН. В Сирии за семь лет войны 11 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, еще около полумиллиона погибли. Операция в Идлибе, который является последним очагом сопротивления диктатору Башару Асаду в Сирии, определенно увеличит эти цифры.