До 360 км/ч: Siemens представила новый пассажирский поезд

Фото: railwaygazette.com

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Как утверждают в Siemens, поезд будет на 30% экономнее, чем предыдущие модели, и на 15% легче

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Компания Siemens представила новый высокоскоростной пассажирский поезд Velaro Novo, способный развивать скорость от 250 до 360 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как утверждают в Siemens, поезд будет на 30% экономнее, чем предыдущие модели, на 15% легче, а мест для пассажиров будет на 10% больше.

Интерьер поезда будет изготавливаться на заказ в зависимости от пожеланий заказчика.

14 июня СМИ стало известно, что концерн Siemens может продать бизнес по производству газовых турбин для электростанций.