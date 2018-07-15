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15.07.2018, 12:07

До 360 км/ч: Siemens представила новый пассажирский поезд

До 360 км/ч: Siemens представила новый пассажирский поезд - Фото
Фото: railwaygazette.com

Как утверждают в Siemens, поезд будет на 30% экономнее, чем предыдущие модели, и на 15% легче

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Компания Siemens представила новый высокоскоростной пассажирский поезд Velaro Novo, способный развивать скорость от 250 до 360 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как утверждают в Siemens, поезд будет на 30% экономнее, чем предыдущие модели, на 15% легче, а мест для пассажиров будет на 10% больше.

Интерьер поезда будет изготавливаться на заказ в зависимости от пожеланий заказчика.

14 июня СМИ стало известно, что концерн Siemens может продать бизнес по производству газовых турбин для электростанций.

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Теги: пассажирский поезд, Siemens, Velaro Novo, высокоскоростной поезд
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