Дональд Трамп заявил, что прекратит разделять семьи мигрантов

Дональд Трамп Фото: Getty Images

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По словам Трампа, департамент внутренней безопасности подготовил исполнительный приказ о прекращении политики "нулевой терпимости"

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Президент США Дональд Трамп на фоне критики его политики по разделению детей с родителями, нелегально пересекшими границу США, пообещал принять меры, чтобы «сохранить семьи вместе». Об этом сообщает ВВС.

«Я скоро кое-что подпишу, мы сделаем это», - сказал он журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, департамент внутренней безопасности подготовил исполнительный приказ о прекращении политики "нулевой терпимости". Вместе с тем, формулировки и содержание этого приказа на данный момент неизвестны.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Если ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось в США как административное нарушение, то теперь это уголовное преступление. Соответственно взрослым выдвигают обвинение в нелегальном пересечении границы, а их детей отбирают, считая их несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Дети содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет.

Члены Демократической партии и правозащитники критикуют "политику нулевой терпимости" Трампа.

Сегодня Папа римский Франциск назвал американскую политику "нулевой терпимости" аморальной.