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19.07.2018, 10:34

Древнейшего змееныша обнаружили в куске янтаря: фото

Древнейшего змееныша обнаружили в куске янтаря: фото - Фото
Фото: Ming Bai, Chinese Academy of Sciences

Ископаемое хранилось в янтаре примерно 99 миллионов лет

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Ученые в в Мьянме обнаружили в куске янтаря древнейшего змееныша: его возраст составляет примерно 99 миллионов лет. Об этом сообщает Sciencemag со ссылкой на профессора Майкла Колдуэлла из Университета Альберты.

Змееныш является представителем древнейшего вида из мелового периода. Он получил название Xiaophis myanmarensi.

Меловой период продлился около 186 миллионов лет и совпал со временем существования динозавров.

Чтобы проанализировать замершее в янтаре животное, палеонтологи использовали микроскопы и рентгеновское сканирование.

Оценив размеры, форму и ориентацию костей, они выяснили, что змееныш размером 5 сантиметров мало отличается от современных представителей своего вида. Древние змеиные эмбрионы имели схожие процессы созревания, а механизм развития костей почти не изменился за миллионы лет.

Фото: Lida Xing, China University of Geosciences Beijing (CUGB)

Находка позволила ученым сделать несколько важных научных открытий. С помощью обнаруженной змеи они проследят связь между древними и современными видами животных.

Ранее в Египте ученые раскопали около 8 миллионов мумий собак, шакалов, лис, кошек, мангустов и соколов. Захоронение обнаружили под храмом бога смерти Анубиса в Саккаре. Возраст ископаемых составляет примерно 2500 лет.

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Теги: древняя находка, змея, янтарь, ископаемое, Xiaophis myanmarensi
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