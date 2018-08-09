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09.08.2018, 10:56

Древняя находка изменила представление о коренных американцах

Древняя находка изменила представление о коренных американцах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Археологи обнаружили в США медный браслет, которому около трех с половиной тысяч лет

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В американском штате Джорджия археологи раскопали останки семи человек и медный браслет. Предварительно, находке более трех с половиной тысяч лет, сообщает Phys.org.

Исследователи считают, что медный браслет свидетельствует об активных торговых отношениях коренных американцев. Древние американцы покупали и продавали товары на более далекие расстояния, чем предполагалось ранее.

"Наши исследования свидетельствуют о том, что коренные американцы, жившие примерно 3,5 тысячи лет назад, были втянуты в широкие торговые связи, которые простирались на более дальние расстояния, чем мы считали ранее (более 1,5 тысяч километров), и охватывали различные регионы", - заявил исследователь Мэтью Сенгер.

Торговые пути служили не только для обмена, но и для передачи культурных ценностей, убеждений и социальных норм.

Семь человек, обнаруженные во время раскопок, были кремированы. Их обнаружили в центре кольцевых сооружений, предположительно используемых в качестве ритуальных объектов и жилых помещений. Ученые считают, что медный браслет и кремация указывают на тесную связь северных и юго-восточных территорий.

Находки позволили ученым судить об обширной сети торговли, охватывающей половину континента, и изменить представление об образе жизни коренных американцев.

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Теги: США, исследование, джорджия, археологи, кремация, медный браслет, находка
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