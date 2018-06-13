Дуда включил два вопроса по ЕС в конституционный референдум

Анджей Дуда (фото - пресс-служба ООН)

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СМИ сообщают, что президент Польши представил всего 15 вопросов для референдума

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Президент Польши Анджей Дуда включил два вопроса, которые связаны с ЕС, для проведения конституционного референдума, запланированного на 10-11 ноября 2018 года. Об этом сообщает EUobserver.

Первый вопрос касается того, должно ли быть членство в ЕС гарантировано в Конституции Польши, второй - должна ли Конституция Польши иметь преимущество над международным и европейским законодательством.

По информации Польского радио, Дуда представил всего 15 вопросов для референдума.

"У граждан могут спросить: хотят ли они упоминания в Конституции о тысячелетнем наследии христианского народа; согласны ли с установлением возраста выхода на пенсию 60 лет для женщин и 65 для мужчин;выступают ли за верховенство польского права над европейским и одновременно за включение в Основной закон записи о членстве Польши в Евросоюзе и НАТО", - отмечается в сообщении.

По закону, референдум может назначить либо Сенат, либо президент с согласия Сената.

Как предполагает Дуда, он направит соответствующий документ в парламент около 20 июля. У Сената будет две недели, чтобы принять решение.

Президент Польши заявлял, что сами поляки должны иметь возможность определять направления развития страны. Дуда добавил, что Польша "должна быть страной, где все абсолютно равны перед законом.