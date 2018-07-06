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06.07.2018, 19:17

Экс-премьеру Пакистана дали 10 лет за коррупцию

Экс-премьеру Пакистана дали 10 лет за коррупцию - Фото
Наваз Шариф (фото - Getty Images)

Дело завели после публикации Панамского досье

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Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере $10,6 млн по обвинению в коррупции. Дело было заведено по следам публикации Панамского досье. Об этом сообщает ВВС.

Вместе с Шарифом судили его дочь Марьям и зятя Сафдара Авана. Марьям получила семь лет тюрьмы, Аван - один год лишения свободы. Дочь Шарифа оштрафована на $2,6 млн.

Наваза Шарифа судили за покупку через офшорные фирмы четырех квартир в Лондоне. Квартиры Шариф оформлял на своих детей. Как выяснил суд, пакистанский политик не имел средств, чтобы купить столь дорогую недвижимость в британской столице.

Бывшего премьера судили заочно. Сейчас он с семьей находится в Лондоне. Осужденные настаивают, что они невиновны, а квартиры куплены законно. Шариф называет свое дело политически мотивированным.

У Великобритании и Пакистана нет соглашения о взаимной выдаче осужденных преступников. 

В июле прошлого года Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти премьер-министра Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупции.

Ранее имена членов семьи Шарифа появились в Панамском досье в 2015 году.

В Украине не расследуются факты использования высокопоставленными чиновниками офшоров, о которых речь идет в Панамском досье. 

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Теги: Панамские документы, пакистан, коррупция
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