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13.07.2018, 17:40

Электронная сигарета вызвала аварийное снижение самолета в Китае

Электронная сигарета вызвала аварийное снижение самолета в Китае - Фото
Фото: weibo

Пилот случайно отключил кондиционер

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На борту самолета авиакомпании Air China второй пилот курил электронную сигарету, в результате чего самолет пошел на аварийное снижение. Об этом сообщает ВВС.

Самолет следовал из Даляня в Гонконг. Пилот пытался скрыть факт своего курения и случайно отключил кондиционер, что привело к резкому понижению уровня кислорода в самолете.

После отключения кондиционера с потолка выпали кислородные маски, а экипаж резко понизил высоту полета (на 6200 метров).

После того, как причина инцидента была выяснена, самолет вновь поднялся на нормальную высоту.

Предварительное расследование управления гражданской авиации Китая установило, что второй пилот пытался отключить вентиляционную систему, чтобы пары его электронной сигареты не достигли пассажиров, но при этом он по ошибке отключил кондиционер.

Пассажиры рассказывают, что им было сказано немедленно пристегнуться, и самолет сразу же пошел на снижение.

В аэропорту Борисполь утром в среду, 11 июля, совершил аварийную посадку рейс Anda Air по маршруту Киев-Анталия. Согласно сообщению, самолет вынужденно сел в 11:07 из-за попадания птицы в двигатель.

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Теги: электронная сигарета, Китай, самолет
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