"Это предательство": Советник Трампа о словах Трюдо после саммита

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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Лоуренс Кадлоу объяснил отказ президента США подписать коммюнике по итогам саммита G7, который состоялся в столице Канады

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Президент США Дональд Трамп отказался подписывать финальное коммюнике саммита G7 из-за заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое американская сторона расценила как предательство. Об этом заявил главный советник по экономике президента США Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNN.

Согласно сообщению, Трюдо на финальной пресс-конференции по итогам саммита, откуда американский президент вылетел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, среди прочего отметил, что Канада не позволит США "помыкать собой", а также назвал американские пошлины "оскорбительными", сообщив об увеличении ввозных пошлин в отношении американских фермеров, компаний и рабочих.

"Он действительно нанес нам удар в спину. Он оказал плохую услугу всей группе семи. Президент Трамп участвовал в процессе добросовестно. Затем он садится на самолет, улетает, и Трюдо начинает критиковать его на пресс-конференции", - сказал советник Трампа.

Он назвал такое заявление предательством. "Это двойная игра", - отметил Кадлоу.

Ранее сегодня, 10 июня, президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.