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06.08.2018, 20:01

ФБР задержало четверых россиян - консульство РФ

ФБР задержало четверых россиян - консульство РФ - Фото
ФБР

Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества

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Агенты Федерального бюро расследований задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщает в Twitter консульство России в Нью-Йорке.

"В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из россиян был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого пока неизвестно.

15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину. В Минюсте США заявляют, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника, ее обвиняют в проникновении в американскую политическую организацию и незарегистрированной деятельности в пользу РФ.

18 июля в США судья принял решение арестовать на время судебного разбирательства гражданку РФ Марию Бутину, которую подозревают в шпионаже в пользу Москвы.

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Теги: фбр, мошенничество, отмывание денег
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