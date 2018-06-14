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14.06.2018, 08:58

Генассамблея ООН осудила действия Израиля в Секторе Газа

Генассамблея ООН осудила действия Израиля в Секторе Газа - Фото
Фото: gettyimages.com

США внесли поправку, в которой осуждались обстрелы Израиля со стороны группировки Хамас, но ее отклонили

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Генеральная Ассамблея ООН осудила применение Израилем чрезмерной силы против палестинских гражданских лиц. Об этом сообщает Reuters.

Резолюцию 13 июня поддержали 120 стран, 45 - воздержались, восемь  - проголосовали против (США, Израиль, Маршалловы острова, Соломоновы острова, Науру, Австралия, Микронезия и Того).

"Это абсолютно односторонняя резолюция. В ней нет ни одного упоминания о группировке ХАМАС, террористы которой регулярно инициируют насилие в Секторе Газа", - заявила посол США в ООН Никки Хейли перед голосованием.

США внесли поправку, в которой осуждались обстрелы Израиля со стороны группировки ХАМАС, но ее отклонили.

Резолюция требует от Израиля "воздержаться от использования чрезмерной, непропорциональной силы против мирных жителей Палестины".

Генассамблея ООН призывает к оперативным действиям для обеспечения немедленного и полностью соблюдаемого прекращения огня в регионе.

Документ на рассмотрение Генассамблеи внес Алжир после того, как США заблокировали аналогичную резолюцию Совбеза ООН в начале июня.

14 мая президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Великобританию назвал действия Израиля по отношению к палестинцам "геноцидом".

В ходе протестов в Секторе Газа израильские военные убили уже 52 палестинца. Белый дом заявил, что ответственность за насилие в Секторе Газа несет палестинское исламистское движение ХАМАС.

 

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Теги: Никки Хейли, Израиль, Палестина, генассамблея оон
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