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19.06.2018, 11:25

Генсек Совета Европы едет в РФ для встречи с Путиным

Генсек Совета Европы едет в РФ для встречи с Путиным - Фото
Турбьерн Ягланд (фото - gettyimages.com)

На завтра, 20 июня, запланирована встреча Турбьерна Ягланда с президентом России

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20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд едет в РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

"Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретится с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым в среду для обсуждения текущих отношений между Россией и Советом Европы", - отмечается в сообщении.

В рамках визита Ягланд запланирована встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

22 января 2018 года генсек Совета Европы заявил, что, пока РФ не нарушила 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, она может быть в составе ПАСЕ.

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Теги: владимир путин, Сергей Лавров, турбьерн ягланд
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