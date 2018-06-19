Генсек Совета Европы едет в РФ для встречи с Путиным

20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд едет в РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
"Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретится с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым в среду для обсуждения текущих отношений между Россией и Советом Европы", - отмечается в сообщении.
В рамках визита Ягланд запланирована встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
22 января 2018 года генсек Совета Европы заявил, что, пока РФ не нарушила 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, она может быть в составе ПАСЕ.