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04.07.2018, 16:02

"Город-призрак": Эймсбери частично перекрыли из-за отравления

"Город-призрак": Эймсбери частично перекрыли из-за отравления - Фото
Скриншот из видеозаписи

После похожего инцидента с боевым нервно-паралитическим веществом в расположенном рядом Солсбери британская полиция решила перестраховаться

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Правоохранители закрыли для въезда и прохода часть территории в английских городах Солсбери и Эймсбери из-за инцидента с возможным отравлением неизвестным веществом двух человек - аналогичного подобному происшествию в "деле Скрипаля". Об этом пишет британское издание Independent, ссылаясь на полицию графства Вилтшир и местных жителей.

Полиция называет ситуацию "серьезным происшествием", но пока не может сказать, связана ли она с чьим-то преступным умыслом.

30 июня 2018 года в квартире по Магглтон-роуд в Эймсбери обнаружили мужчину и женщину примерно 40-летнего возраста: оба были без сознания. Поначалу оперативники подумали, что у пары передозировка кокаином или героином.

Правоохранители сейчас считают, что они контактировали с "неизвестным веществом".

Оба находятся в критическом состоянии в госпитале Солсбери.

Перекрыта территория, где пара могла быть незадолго до потери сознания.

"Тотальный город призраков благодаря спекуляциям СМИ", - так описал ситуацию один из пользователей Twitter.

Комиссар Уилтшира Ангус Макферсон сообщил, что пока что полиция не обнаружила связи между этим инцидентом и отравлением бывшего двойного шпиона ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В городах работают многие службы - контртеррористическая, разведка, медики и другие.

Медики, однако, считают, что "значительной угрозы для людей на улицах нет".

Фото: twitter.com/SimonWardPhoto, twitter.com/onebrowncow

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Теги: Солсбери, Новичок, отравление, Англия, эймсбери
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