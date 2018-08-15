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15.08.2018, 08:54

Индия анонсировала дебютную пилотируемую миссию в космос

Индия анонсировала дебютную пилотируемую миссию в космос - Фото
Фото: facebook.com/ISRO

Астронавтов в Индии собираются называть вайомнавтами - от слова вайом, что на санскрите значит "космос"

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Первая пилотируемая миссия Индии отправится в космос до 2022 года - в этом году исполнится 75 лет независимости страны. Такой анонс сделал индийский премьер-министр Нарендра Моди, пишет сайт NDTV.

Если индийским астронавтам удастся успешно добраться до космоса, Индия станет четвертой страной, которая самостоятельно смогла осуществить такую миссию - после СССР, США и Китая.

Сроки подтвердили в Индийской организации космических исследований (ISRO).

"Это будет очень, очень плотный график, но ISRO сделает это к 2022 году", - заявил председатель организации Кей Сиван.

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Предполагается, что трое астронавтов будут заброшены на 5-7 дней на опорную орбиту при помощи крупнейшей ракеты страны - GSLV Mk III (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III). Старт состоится на единственном индийском космодроме - Космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

До этого ISRO запланировала два беспилотных старта в той же конфигурации ракеты.

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Теги: Индия, космос, запуск, ракета, астронавт, ISRO
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