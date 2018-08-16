Как выглядит космический корабль Илона Маска без обшивки: фото

Как выглядит еще не покрытая обшивкой обитаемая капсула созданного частной компанией SpaceX космического корабля Crew Dragon, который будет возить астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, показала у себя в Instagram фотограф Паулина Акалин.
"В чистом помещении в штаб-квартире SpaceX завершается создание Crew Dragon", - подписала она снимок.
Первый пилотируемый полет в этой капсуле запланирован компанией миллиардера Илона Маска и аэрокосмическим управлением США на апрель 2019 года.
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Беспилотные тесты корабля, по планам SpaceХ, будут проведены осенью. Подробнее об этом проекте можно почитать/посмотреть на сайте компании.
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А вот так выглядит внутреннее пространство макета Crew Dragon:
Видео: space.com