Ким написал письмо Трампу об "эпохальном прогрессе": текст

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - twitter.com/Scavino45)

commenthover

Президент США опубликовал послание лидера Северной Кореи, также увидев в этом "большой прогресс"

Реклама

Реклама

Американский президент Дональд Трамп получил и тут же показал в Twitter всему миру официальное письмо от северокорейского диктатора Ким Чен Ына. По его мнению, оно является свидетельство "отличного прогресса".

"Очень хорошее письмо от председателя Северной Кореи Кима. Достигнут большой прогресс!" – воскликнул в микроблоге хозяин Белого дома.

Трамп прикрепил к сообщению оригинал письма и его перевод на английский язык.

Ким вспоминает о саммите в Сингапуре, называет его "началом значимого пути", а также благодарит Трампа за "энергичные и экстраординарные усилия по сближению отношений наших стран".

Смотрите также: Трамп и Ким встретились в Сингапуре: фото для истории

"Я твердо убежден, что сильная воля, искренние усилия и уникальный подход, продемонстрированные мной и вами с целью открытия нового будущего между КНДР и США, непременно принесут результаты", - отметил глава КНДР.

Ким выразил пожелание, чтобы "доверие и уверенность" в президенте США основывалась на "практических действиях". Резюмировал он тем, что понадеялся на новую встречу на фоне "эпохального прогресса".

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.

В Белом доме не подтверждает и не отрицает появившиеся в СМИ сообщения, что, по данным американской разведки, Северная Корея не собирается на самом деле отказываться от программы ядерного оружия.

Созданы рабочие группы по ядерному разоружению.