Китай заблокировал HBO из-за сравнения Си Цзиньпина с Винни Пухом

Screenshot_12

commenthover

Все материалы о шоу Джона Оливера Last Week Tonight также удалены из китайской социальной сети Weibo

Реклама

Реклама

Китай заблокировал доступ к каналу HBO в интернете после того, как ведущий Джон Оливер сравнил главу КНР Сі Цзіньпіна с Винни Пухом. Об этом сообщает South China Morning Post.

HBO присоединился к длинному списку западных СМИ, сайты которых заблокированы в Китае, включая The New York Times, Facebook и Twitter.

Все материалы о шоу Оливера Last Week Tonight также удалены из китайской социальной сети Weibo. Если пользователь попытается опубликовать пост с упоминанием фамилии ведущего, на экране появится сообщение «Незаконный контент».

Сообщается, что Оливер в Last Week Tonight раскритиковал Китай за нарушения прав человека, цензуру в СМИ и интернете.

Ведущий отметил, что Си Цзиньпин чувствительно относится к тому, что его сравнивают с Винни Пухом. Оливер сказал, что не уверен в их схожести, но считает, что их все равно будут сравнивать, поскольку китайского лидера это раздражает.