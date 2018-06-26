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26.06.2018, 18:32

Китай заблокировал HBO из-за сравнения Си Цзиньпина с Винни Пухом

Китай заблокировал HBO из-за сравнения Си Цзиньпина с Винни Пухом - Фото
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Все материалы о шоу Джона Оливера Last Week Tonight также удалены из китайской социальной сети Weibo

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Китай заблокировал доступ к каналу HBO в интернете после того, как ведущий Джон Оливер сравнил главу КНР Сі Цзіньпіна с Винни Пухом. Об этом сообщает South China Morning Post.

HBO присоединился к длинному списку западных СМИ, сайты которых заблокированы в Китае, включая The New York Times, Facebook и Twitter.

Все материалы о шоу Оливера Last Week Tonight также удалены из китайской социальной сети Weibo. Если пользователь попытается опубликовать пост с упоминанием фамилии ведущего, на экране появится сообщение «Незаконный контент».

Сообщается, что Оливер в Last Week Tonight раскритиковал Китай за нарушения прав человека, цензуру в СМИ и интернете.

Ведущий отметил, что Си Цзиньпин чувствительно относится к тому, что его сравнивают с Винни Пухом. Оливер сказал, что не уверен в их схожести, но считает, что их все равно будут сравнивать, поскольку китайского лидера это раздражает.

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Теги: Китай, hbo, си цзиньпин, винни пух
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