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09.07.2018, 13:31

Личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке - СМИ

Личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке - СМИ - Фото
Ким Чен Ын (фото - gettyimages.com)

Официального подтверждения информации о том, был ли лидер КНДР на борту самолета пока нет

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Самолет Chammae-1, который считается личным бортом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был замечен сегодня, 9 июля, во Владивостоке РФ. Об этом сообщает Yonhap.

По информации Flightradar24, лайнер приземлился в российском аэропорту сегодня днем и спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян.

Присутствовал ли на борту Chammae-1 диктатор Северной Кореи, неизвестно.

Собеседники Yonhap предполагают, что во Владивосток могли прилетать северокорейские официальные лица для подготовки возможного участия Ким Чен Ына в восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре.

16 июня 2018 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп после встречи с Ким Чен Ыном решил упрочить успех и вспомнил о своем желании провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, ким чен ын, самолет, владивосток
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