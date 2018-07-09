Личный самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке - СМИ

Самолет Chammae-1, который считается личным бортом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был замечен сегодня, 9 июля, во Владивостоке РФ. Об этом сообщает Yonhap.
По информации Flightradar24, лайнер приземлился в российском аэропорту сегодня днем и спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян.
Присутствовал ли на борту Chammae-1 диктатор Северной Кореи, неизвестно.
Собеседники Yonhap предполагают, что во Владивосток могли прилетать северокорейские официальные лица для подготовки возможного участия Ким Чен Ына в восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре.
16 июня 2018 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп после встречи с Ким Чен Ыном решил упрочить успех и вспомнил о своем желании провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.