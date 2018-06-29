Лидеры ЕС призвали РФ признать ответственность за гибель MH17

Сбитый Боинг МН17 (фото - Getty Images)

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Европейский Совет подтвердил поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 о падении Боинга

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Лидеры Европейского Союза призвали Россию признать ответственность в деле сбитого в 2014 году над Донбассом авиалайнера MH17. Об этом говорится в выводах, принятых Европейским Советом на заседании в Брюсселе 29 июня, передает Deutsche Welle.

"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 о падении рейса MH17. Она призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину", - говорится в выводах.

В резолюции от июля 2014 Совбез ООН потребовал, чтобы причастные к падению самолета были привлечены к ответственности и государства сотрудничали ради этой цели.

В мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение Боинга на Россию. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.