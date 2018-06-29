Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.06.2018, 08:46

Лидеры ЕС призвали РФ признать ответственность за гибель MH17

Лидеры ЕС призвали РФ признать ответственность за гибель MH17 - Фото
Сбитый Боинг МН17 (фото - Getty Images)

Европейский Совет подтвердил поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 о падении Боинга

Реклама
Реклама

Лидеры Европейского Союза призвали Россию признать ответственность в деле сбитого в 2014 году над Донбассом авиалайнера MH17. Об этом говорится в выводах, принятых Европейским Советом на заседании в Брюсселе 29 июня, передает Deutsche Welle.

"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 о падении рейса MH17. Она призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину", - говорится в выводах.

В резолюции от июля 2014 Совбез ООН потребовал, чтобы причастные к падению самолета были привлечены к ответственности и государства сотрудничали ради этой цели.

В мае 2018 года, Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение Боинга на Россию. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: MH17, катастрофа рейса MH17
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Генсек НАТО возложил на РФ ответственность за гибель рейса MH17
Мир Генсек НАТО возложил на РФ ответственность за гибель рейса MH17
Финал в Киеве, Курск и MH17, Twitter-бан Трампа: новости недели
Политика Финал в Киеве, Курск и MH17, Twitter-бан Трампа: новости недели
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 