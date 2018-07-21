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21.07.2018, 08:31

"Лицемеры": Трамп ответил СМИ на критику его мягкости к Путину

"Лицемеры": Трамп ответил СМИ на критику его мягкости к Путину - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Президент США сказал, что раньше подобное поведение, как он показал с президентом РФ, назвали бы дипломатичным

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Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в лицемерии из-за их критики после встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Свою реплику Трамп написал в Twitter.

"Меня резко раскритиковали фейковые медиа за то, что я был излишне милым с президентом Путиным. В прежние времена они назвали бы это дипломатией. Если бы я был громким и суровым, меня бы раскритиковали за излишнюю жесткость. Помните, когда они говорили, что я слишком жесткий с Кимом (Ким Чен Ыном - ред.)? Лицемеры!", - отреагировал Трамп. 

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16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. 

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.

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Теги: дональд трамп, сми, встреча, реакция
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