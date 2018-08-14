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14.08.2018, 06:55

Литва строит авиаполигон по стандартам НАТО у границы с Россией

Литва строит авиаполигон по стандартам НАТО у границы с Россией - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны Литвы

Первый в балтийском регионе авиаполигон будет примерно в 60 км от границы с РФ

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В литовском городе Казлу-Руда строится первый в Балтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Согласно сообщению, его строительство планируют завершить осенью этого года. Авиаполигон будет располагаться примерно в 60 километрах от границы с Россией. Работы начались в 2017 году.

Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI). К проекту привлечено инженерное подразделение ВВС США RED HORSE.

  

Отмечается, что на авиаполигоне самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка кадров для ВВС. 

В Минобороны Литвы подчеркнули, что завершение строительства полигона и улучшение воздушных возможностей на территории страны "внесет вклад в политику сдерживания". 

Также сказано, что над авиаполигоном уже установлена бесполетная зона для гражданского воздушного транспорта. 

Фото: Минобороны Литвы

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25 мая президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что в скором времени Украина может вступить в НАТО и силы Североатлантического альянса разместят вблизи российской границы военное оборудование.

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Теги: Россия, литва, полигон, граница с РФ, стандарты нато, авиаполигон
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